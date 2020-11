Matteo Bonesse è il nuovo Coordinatore provinciale dei Giovani Democratici di Crotone

Queste le prime dichiarazioni di Matteo Bonesse, Coordinatore provinciale dei Giovani Democratici della Federazione di Crotone

Crotone,

sabato 28 Novembre 2020.

“Inizio questa mia nuova avventura con la consapevolezza che non sarà facile, soprattutto per il periodo che stiamo affrontando. Ringrazio la mia Federazione e al Coordinatore che mi ha preceduto, Giovanni Oliverio, che ora insieme a Fortunato Damiano avranno un compito arduo all’interno della Segreteria Regionale e sono sicurissimo che faranno un lavoro magnifico per il nostro partito, per la nostra Federazione e in particolar modo, sono sicuro che lavoreranno egregiamente per la nostra regione.

Pierluigi

Piccolo

Inoltre sono molto felice per il ruolo che ricoprirà un altro dei nostri militanti che è stato una garanzia per la nostra Federazione ed ora lo sarà per i Giovani Democratici Calabria come Presidente Regionale, Pierluigi Piccolo. Tutto ciò è frutto di un gruppo che ha lavorato nel tempo e che continuerà a farlo ancora a livello Provinciale, in maniera inclusiva e lungimirante, con nuove iniziative politiche e sociali volte a difendere sempre i valori della costituzione ma soprattutto ogni tipo di discriminazione nei confronti di ogni persona, soprattutto in questa grave situazione di difficoltà sanitaria e sociale che ci attanaglia.

La buona politica, volta non ad interessi personali, dimostra che il lavoro ripaga sempre” -Giovanni Oliverio nuovo responsabile dell’Iniziativa politica e Innovazione con delega alla Sanità ; -Fortunato Damiano nuovissimo responsabile alla Comunicazione e propaganda politica -Votato all’unanimità Pierluigi Piccolo dirigente regionale dei Giovani Democratici e iscritto nella federazione pitagorica.

