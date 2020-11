Sensi, chi si rivede! È lui l’uomo giusto per invertire la rotta?

La Redazione24

,

sabato 28 Novembre 2020.

Sensi, chi si rivede! È lui l’uomo giusto per invertire la rotta?

Il ritorno del centrocampista dopo l’ennesimo stop è forse l’unica buona notizia per Conte. Con Vidal e Barella, ecco come potrebbe far prendere il volo all’Inter. Perché con l’ex Sassuolo in campo la squadra viaggia in campionato a 2,3 punti a partita…



