Stipendi, una corsa a ostacoli: ora il tempo stringe per cinque club

La Redazione24

,

sabato 28 Novembre 2020.

Stipendi, una corsa a ostacoli: ora il tempo stringe per cinque club

Benevento, Genoa, Lazio, Napoli e Samp hanno pagato finora solo fino al mese di agosto: c’è tempo sino al primo dicembre per sanare la situazione ed evitare penalizzazioni. Nonostante il momento, la gran parte dei club fa i salti mortali per essere in regola



