La Redazione24

,

domenica 29 Novembre 2020.

Grosjean: vettura si spezza in due e va in fiamme. Vivo per miracolo. Hamilton: “Ci si dimentica cosa rischiamo”

Al primo giro del Gp del Bahrain la sua Haas va in testa coda e sbatte verso le protezioni. Un tweet dell team rassicura tutti: “Romain ha qualche piccola ustione alle mani e alle caviglie, ma sta bene”



