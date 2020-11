Il Napoli: “Maglia per Diego di un anno fa. Oggi in campo con significato maggiore”

Il Napoli: “Maglia per Diego di un anno fa. Oggi in campo con significato maggiore” In origine l’idea era quella di fare una sorpresa a Maradona. L’intenzione si è poi trasformata: gli azzurri giocheranno contro la Roma indossando la maglia, per ricordare la leggenda del calcio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 29 Novembre 2020.

Il Napoli: “Maglia per Diego di un anno fa. Oggi in campo con significato maggiore”

In origine l’idea era quella di fare una sorpresa a Maradona. L’intenzione si è poi trasformata: gli azzurri giocheranno contro la Roma indossando la maglia, per ricordare la leggenda del calcio



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA