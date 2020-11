In Bahrain trionfa Hamilton nel giorno di Grosjean vivo per miracolo

In Bahrain trionfa Hamilton nel giorno di Grosjean vivo per miracolo Nella terzultima prova della stagione l’inglese della Mercedes precede Verstappen e Albon. Terrore per il francese della Haas, salvo dopo uno spaventoso incidente al via continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 29 Novembre 2020.

In Bahrain trionfa Hamilton nel giorno di Grosjean vivo per miracolo

Nella terzultima prova della stagione l’inglese della Mercedes precede Verstappen e Albon. Terrore per il francese della Haas, salvo dopo uno spaventoso incidente al via



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA