Juve, furia Morata e rosso: ma il rigore non c’era Giusto non concedere il penalty alla Juve. Lukaku segna il quarto gol dell’Inter, ma è fuorigioco. Atalanta-Verona: tiro dagli undici metri ok continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 29 Novembre 2020.

