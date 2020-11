La sequenza: il botto, le fiamme e i soccorsi al pilota

La sequenza: il botto, le fiamme e i soccorsi al pilota Ecco gli scatti fotografici di quello che è accaduto subito dopo la partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula. In seguito all’urto con la vettura di Kvyat, la Haas di Romain Grosjean è andata a sbattere frontalmente contro le barriere, spezzandosi in due […]

La Redazione24

,

domenica 29 Novembre 2020.

La sequenza: il botto, le fiamme e i soccorsi al pilota

Ecco gli scatti fotografici di quello che è accaduto subito dopo la partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula. In seguito all’urto con la vettura di Kvyat, la Haas di Romain Grosjean è andata a sbattere frontalmente contro le barriere, spezzandosi in due e prendendo fuoco. Il pilota ha riportato qualche lieve ustione su mani e caviglie, ma per il resto sta bene, come ha comunicato il suo team



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA