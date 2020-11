Morata salta il derby, Dybala è giù: Juve, per fortuna torna CR7

Morata salta il derby, Dybala è giù: Juve, per fortuna torna CR7 Senza Ronaldo i bianconeri non hanno mai vinto in questo campionato. E il rosso ad Alvaro gli costerà la squalifica col Toro continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 29 Novembre 2020.

Morata salta il derby, Dybala è giù: Juve, per fortuna torna CR7

Senza Ronaldo i bianconeri non hanno mai vinto in questo campionato. E il rosso ad Alvaro gli costerà la squalifica col Toro



