Servizio idrico, Calabretta: E’ il momento della responsabilità e della chiarezza

La nota dell’Avv. Cataldo Calabretta Commissario liquidatore della Sorical

La Redazione

Catanzaro,

domenica 29 Novembre 2020.

Il commissario Calabretta che con grande impegno sta svolgendo il proprio ruolo ricorda ai Comuni che “la Regione è proprietaria della grande adduzione, oggi affidata a Sorical fino al 2034, e quindi l’Autorità Idrica può decidere solo sui propri assetts, reti idriche, fognatura e depurazione, non certo su quelli della Regione”.

I compiti dell’ente di governo sono stabiliti dalla legge

istitutiva, e tra questi sicuramente non c’è quello di predisporre lo

Statuto del soggetto che andrà a gestire il servizio idrico integrato.

Prima di prendere decisioni che impegnano la Regione, garbo

istituzionale vorrebbe che tutti i soggetti coinvolti collaborassero e

discutessero sul percorso da seguire nel rispetto delle leggi.L’articolo

3 comma 3 della legge istitutiva dell’Aic prevede il “necessario

coordinamento con l’amministrazione regionale” per giungere in tempi

brevi al riordino del settore. Una legge del 2017, che dopo oltre 3 anni

ancora non ha trovato attuazione per l’inerzia dei Comuni, non della

Regione. Le fughe in avanti servono a poco. Se i Comuni vogliono fare da

soli e senza un confronto istituzionale, ricordiamo che la Regione è

proprietaria della grande adduzione, oggi affidata a Sorical fino al

2034, e quindi l’Autorità Idrica può decidere solo sui propri assetts,

reti idriche, fognatura e depurazione, non certo su quelli della

Regione.I consulenti che lavorano per l’Aic hanno

predisposto la documentazione per due opzioni nel caso in cui si volesse

perseguire l’affidamento inhouse: pubblicizzare Sorical e costruire su

di essa il servizio idrico integrato, oppure costruire una nuova societÃ

che, come stabilisce la legge 152/2006, deve acquisire tutti gli

operatori che sono sul mercato compreso i piani di investimento non

ancora ammortizzati. Questa seconda strada è molto rischiosa e servono,

secondo quanto scrivono gli stessi consulenti dell’Aic, almeno 100

milioni di euro di capitale per poter avviare la nuova società .La

strada da seguire, invece, potrebbe essere un’altra. E’ difficile che

oggi in Calabria ci siano competenze, al di fuori di quelle di Sorical,

per poter gestire il servizio idrico, e la società è un’opportunità per

giungere in tempi brevi ad una soluzione condivisa.Qualcuno

solleva il problema dei debiti di Sorical, è il caso di parlare anche

dei crediti, non solo di quelli che vanta Sorical, ma anche di quelli in

Bilancio della Regione. Su questo bisogna essere chiari fino in fondo e

nessuno può sfuggire dalle responsabilità . Come è noto a tutti,

compreso alla Corte dei Conti, il sistema di grande adduzione e quello

della depurazione, che stanno a monte e a valle del sistema, sono

entrati in crisi 10 anni fa perché i Comuni non hanno mai attuato la

legge regionale di riforma del 1997 che individuava, attraverso i cinque

ambiti ottimali, i cinque gestori per organizzare in modo efficiente il

sistema della riscossione, che deve necessariamente coprire i costi di

gestione. Ancora oggi la Regione vanta 280 milioni di euro di canoni

idrici dei Comuni (erano originariamente 450 milioni) per il periodo

1981/2004, mentre Sorical ne vanta altri 160 milioni con i quali

potrebbe coprire di debiti della società .L’inerzia

dei Comuni e all’epoca anche della Province, ha messo in crisi tutto il

sistema sia della Sorical e sia di tutte le decine di società che

gestiscono la depurazione.In questi giorni si sta

disquisendo sulle questioni giuridiche e non su quelle economiche e

finanziarie. Ancora non si è capito un punto, se il servizio è dei

Comuni, qualcuno deve dirci chi ci mette i soldi per finanziare la fase

di avvio del nuovo soggetto. C’è un progetto industriale che definisce

questi aspetti? Non vorrei che avviato il servizio idrico integrato,

dopo pochi mesi ci trovassimo al punto di partenza e nel caos come è

accaduto in altri settori.

