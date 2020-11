Crotone, Politiche del personale: valorizzazione delle professionalità , trasparenza e imparzialità nelle procedure concorsuali

L’amministrazione Voce, nell’ambito del programmato processo di razionalizzazione della macchina amministrativa, ha adottato i primi provvedimenti in materia di organizzazione del personale

Crotone,

lunedì 30 Novembre 2020.

Con

una prima delibera di giunta è stata adottata la variazione al piano

triennale di fabbisogno del personale: un atto imprescindibile ed

imposto al fine di dare avvio ai più basilari processi decisionali

rispetto ad una macchina amministrativa fortemente inceppata.

La

mancata attuazione, negli ultimi anni, di politiche finalizzate alla

copertura dei settori dirigenziali a tempo indeterminato e la scelta

di forme di reclutamento legate al mandato del sindaco, ha

determinato la contingenza della presenza di due soli dirigenti

tecnici a disposizione dell’ente. Tale situazione, in uno con la

temporanea assenza finanche del Segretario generale, ha

nell’immediato dovuto imporre una ripartizione delle funzioni in

capo ai soli dirigenti titolari, determinando scelte oggettivamente

forzate e strettamente limitate dal punto di vista temporale,

adottate al solo fine di consentire la prosecuzione nell’erogazione

dei servizi essenziali dell’ente.

L’attuale

situazione non consente un regolare esercizio delle funzioni

assegnate all’ente e non consente di fornire adeguate risposte alla

moltitudine di domande che i cittadini ci pongono.

E’

finita l’epoca del reclutamento di dirigenti assunti secondo

valutazioni marcatamente fiduciarie: entro questa consiliatura daremo

copertura a tutti i settori mediante l’indizione di procedure che

consentano al Comune di Crotone di dotarsi di dirigenti a tempo

indeterminato con procedure fortemente imparziali e meritocratiche.

Questo

processo non può tuttavia realizzarsi immediatamente: sia perché

l’attuale normativa “Anti-COVID” non consente di espletare

procedure concorsuali “in presenza”, sia perché la situazione di

blocco dell’azione amministrativa dell’ente non sarebbe comunque

compatibile con i tempi di ordinari concorsi pubblici, sia perché il

rispetto della normativa sui limiti assunzionali non consente

l’immediata copertura di tutti i posti vacanti.

In

questa settimana daremo quindi avvio ad una procedura interna fra i

dipendenti dell’ente finalizzata a verificare la sussistenza di

adeguata professionalità cui attribuire la qualifica di dirigente

contabile a tempo determinato sfruttando i tempi minimi necessari. Il

vigente regolamento comunale rende solo facoltativa tale preliminare

verifica della presenza di soggetti interni, ma tale previsione è

illegittima e provvederemo a farne immediata modifica: d’ora in

poi, se proprio si dovrà ricorrere a rapporti a tempo determinato,

dovrà prima di tutto essere data la possibilità a tutti i

dipendenti dotati di adeguata professionalità di ambire alle

posizioni dirigenziali. Ciò consente sia un immediato risparmio per

l’ente, sia la valorizzazione delle risorse già formate e che giÃ

conoscono il funzionamento della macchina amministrativa.

Solo

in caso contrario, si potrà fare ricorso all’esterno, purché

sempre secondo logiche di “evidenza pubblica” e nell’esclusivo

perseguimento dei principi di imparzialità e buon andamento della

pubblica amministrazione.

Sempre

in questa settimana, provvederemo ad indire avviso di mobilitÃ

volontaria per la copertura di un posto di dirigente amministrativo a

tempo indeterminato: in questo caso, abbiamo ritenuto prevalente la

necessità di reclutare un dirigente che abbia già sostenuto un

regolare concorso pubblico e che abbia già maturato esperienza in

uno con l’altrettanto importante necessità di addivenire nel più

breve tempo possibile di coprire ulteriori settori sguarniti

dell’ente. Lo faremo quindi attraverso una procedura comparativa

fra tutti i dirigenti che intendano trasferirsi a Crotone.

In

ogni caso, coerentemente con i limiti di bilancio, non appena verrÃ

rimosso il limite che impedisce l’espletamento di procedure

concorsuali, programmeremo l’indizione delle procedure concorsuali

finalizzate a dare all’ente dei dirigenti stabili ed a tempo

indeterminato a copertura di tutti i settori rimasti sguarniti.

Entro

la prossima settimana verrà anche definita la procedura di nomina

dei componenti dell’organismo indipendente di valutazione (OIV): le

28 domande dei concorrenti alla procedura bandita la scorsa estate

dal Commissario straordinario sono al vaglio del sindaco e nel

rispetto dei termini dell’avviso verranno nominati i professionisti

più capaci e meritevoli per un organo a cui spettano importanti

compiti di verifica e controllo, fondamentali per innescare quella

rivoluzione che si intende effettuare sul piano dell’amministrazione

di risultato, anche per quanto riguarda le società partecipate.

Ciascun

assessore, a partire dal 2021, assegnerà obiettivi ai dirigenti

secondo criteri di sostenibilità ma di grande rigore. Solo in caso

di soddisfacimento di tali obiettivi – la cui verifica spetta

appunto all’OIV – i dirigenti potranno accedere ai benefici

legati al perseguimento di risultati.

L’amministrazione

intende poi avviare un serio ed analitico processo di

razionalizzazione di tutte le risorse umane all’interno dell’ente:

nel pieno rispetto del principio di separazione fra politica e

amministrazione, incentiveremo e favoriremo processi che consentano

l’assegnazione del personale ai settori valutando aspirazioni,

inclinazioni ed attitudini di tutto il personale già dipendente. C’è

da recuperare un rapporto collaborativo con i dipendenti e riteniamo

in tal senso fondamentale partire dalla valorizzazione delle proprie

capacità .

Abbiamo

quindi, per ora, adottato un atto di programmazione che consente

strettamente un riavvio della macchina amministrativa: il 2021 sarÃ

invece l’anno fondamentale per una più analitica e scientifica

programmazione triennale delle assunzioni: è necessario acquisire

quante più informazioni possibili prima di procedere ad una serie

ricognizione delle principali esigenze, sfruttando sino all’ultimo

centesimo consentito dalla normativa sui limiti alle assunzioni.

