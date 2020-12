Darmian, lo strapotere di Lukaku e il brivido finale: il film del match

Darmian, lo strapotere di Lukaku e il brivido finale: il film del match Le immagini della vittoria per 3-2 dell'Inter sul campo del Borussia Mönchengladbach: in gol Darmian e due volte Lukaku per i nerazzurri, doppietta di Plea per i tedeschi.

mercoledì 02 Dicembre 2020.

Le immagini della vittoria per 3-2 dell’Inter sul campo del Borussia Mönchengladbach: in gol Darmian e due volte Lukaku per i nerazzurri, doppietta di Plea per i tedeschi.



