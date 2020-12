Lukaku oro di Conte: “Mai stato cosi forte, ma certi gol non possiamo subirli…”

Lukaku oro di Conte: “Mai stato cosi forte, ma certi gol non possiamo subirli…” Altra serata da fuoriclasse per il belga: “Ma non siamo ancora grandi, sul 3-1 questa partita deve essere chiusa” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 02 Dicembre 2020.

