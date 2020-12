Sanità in Calabria: Riaprire i 18 Ospedali chiusi, nuove iniziative sindaci

Incontro a Cosenza ieri, martedì 1 dicembre in Provincia.

Promosso per rafforzare azione unitaria dei comuni

Cariati,

mercoledì 02 Dicembre 2020.

Continuare a rafforzare l’azione di protesta e di proposta istituzionale, in tutte le sedi competenti e rispetto ai soggetti preposti, a sostegno della urgente re-immissione nella rete ospedaliera regionale dei presidi ingiustamente chiusi a seguito del fallito piano di rientro sanitario del 2010 o non al meglio utilizzati come quelli di area disagiata. Per condividere iniziative ulteriori e più forti. E per proseguire sulla strada proficuamente intrapresa con la manifestazione a Roma del 19 novembre scorso.

È con questi obiettivi che i 18 sindaci delle città già sedi di ospedali (Rogliano, San Giovanni in Fiore, Acri, Mormanno, Trebisacce, Praia a Mare, Lungro, Soveria Mannelli, Serra San Bruno, Scilla, Oppido Mamertina, Palmi, Taurianova, Siderno, Chiaravalle, Soriano e San Marco Argentano e Cariati) si incontreranno oggi, martedì 1 dicembre, a Cosenza nel Salone degli Specchi del Palazzo del Governo Provinciale.

All’incontro parteciperà in video conferenza anche Antonio Belcastro, delegato della Regione Calabria per l’emergenza Covid-19.

A darne notizia sono congiuntamente i sindaci di Cariati Filomena Greco e di Acri Pino Capalbo che nei giorni scorsi hanno promosso l’iniziativa che fa seguito e rilancia le manifestazioni svoltesi nelle scorse settimane nella Capitale insieme all’ANCI Calabria e che – scandiscono Greco e Capalbo – rappresentano ormai un punto di non ritorno nella consapevolezza e mobilitazione coesa di tutti i comuni calabresi per la garanzia del fondamentale diritto alla salute.

