Cirò Marina, Consiglio comunale sullo smantellamento sito Eni ex Sindyal: “giornata storica per la città e territorio”

CirĆ² Marina, Consiglio comunale sullo smantellamento sito Eni ex Sindyal: ā€œgiornata storica per la cittĆ e territorioā€

Il Sindaco Sergio Ferrari: ā€œnon vuole essere lā€™annuncio di una soluzione o definizione della vicenda, ma la prima tappa per concordare tra le autoritĆ Istituzionali, politiche e governative e dellā€™intero consiglio Comunale

Oscare Grisolia

CirĆ² Marina,

giovedƬ 03 Dicembre 2020.

Un consiglio Starordinario quello di ieri, 2 dicembre, che forse segnerĆ un punto fermo e, per usare una frase ripetuta con forza, ā€œuna giornata storica per la cittĆ e il territorioā€, incentrato sullā€™annosa questione dello smantellamento del sito Eni ex Sindyal, i Comuni interessati e la Regione. Infatti, di recente, su imput dello stesso Assessore De Caprio, per tutti, il capitano ā€œUltimo, si ĆØ costituito un tavolo tecnico al quale il Sindaco, Sergio Ferrari ha inteso subito aderire, per avviare un percorso virtuoso e addivenire a una programmazione, progettazione e definizione ultima sulle sorti dellā€™oramai dismesso sito salino. Un consiglio, come ha detto in apertura il Sindaco, Sergio Ferrari, che ā€œnon vuole essere lā€™annuncio di una soluzione o definizione della vicenda, ma la prima tappa per concordare tra le autoritĆ Istituzionali, politiche e governative e dellā€™intero consiglio Comunale, quale futuro del pontile, dello stabilimento e di tutto ciĆ² che ruota intorno alla sua futura demolizione e rilancio dellā€™areaā€.

Un percorso quindi che richiederĆ lā€™impegno di tutto il consiglio, maggioranza e opposizione, per definirne unitariemnte il futuro. Messaggio che ha tranquillizzato la minoranza che per lā€™occasione, anche grazie alla memoria storica del giĆ Sindaco, Nicodemo Filippelli, del consigliere Giuseppe Russo e del ā€œtenaceā€ Nando Amoruso, presente fra il pubblico, per sommi capi ha ripercorso la storia, dalla sua nascita alle vicende che negli anni ne hanno poi finito per decretare la chiusura. Per questa ā€œgiornata storicaā€ come ĆØ stata definita, erano presenti, lo stesso Assessore Regionale allā€™ambiente, Sergio De Caprio, la consigliera, Flora Sculco, il Consigliere Pitaro, il presidente F.F. della provincia di KR, Saporito. Una presenza per sottolineare lā€™attenzione dellā€™intero Consiglio Regionale e provinciale, sui nostri problemi che non sono piĆ¹ procrastinabili, se si vuole realmente uscire dallo stato di degrado cui versa il territorio, sia dal punto di vista ambientale, geologico, infrastrutturale, economico e sociale.

Nel corso del consiglio, da parte della minoranza ĆØ stata infatti sottolineata la situazione territoriale, gli interventi necessari: sito Eni, depuratore, pineta, discarica, rete fogniaria, tutti temi che lo stesso ā€œCapitano Ultimoā€ ci piace chiamarlo cosƬ e il Sindaco, hanno affermato di avere attenzionato e che nei prossimi giorni vedranno intensificare i contatti. Lā€™Assessore Ultimo, ha cosƬ riferito che bisogna, anche grazie alla collaborazione che sarĆ attivata con il mondo universitario, progettisti, tecnici ed esperti, un tavolo complessivo che rigurada non solo il nostro territorio, ma tutta la Calabria, per restituire ai vari siti il giusto valore ambientale, storico, culturale. Restituire alla cittĆ la sua incontaminata bellezza paesagistica, eliminando il pontile e lo stabilimento, o creare un mureseo industriale? rilanciare il territorio a vocazione turistica o andare alla ricerca di altre soluzioni? La consigliera Flora Sculco propende per salvaguardare e rilanciare il sito archeologico limitrofo con lo stabilimento, lā€™assessore Ultmo pensa al rilancio del territorio investendo su una progettazione eco sostenibile, green. La cittĆ vorrebbe un ambiente senza piĆ¹ crisi alluvinali, con la separazione delle acqua bianche, con un deputore efficiente e tanto altro ancora. Quindi, la parola dā€™ordine, senza volere entrare nei tanti aspetti emersi durante il consiglio straordinario, sarĆ , collaborazione fra le forze del Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, Regione, Eni e sistema Universitario. Mettere intorno al tavolo le migliori competenze e capacitĆ tecniche e progettuali per sanare una scelta che se negli anni 60 ha fatto sperare in occupazione e ricchezza, di contro, oggi registra definitivamente il fallimento di tale scelta. Restuire al territorio vivibilitĆ . sviluppo, protezio e rilancio della cittĆ , del territorio, dellā€™intera Calabria.

