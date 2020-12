Crotone: Sesta giornata nazionale di Liltwalking, un contest fotografico per celebrarla

Sesta giornata nazionale di Liltwalking nel segno del COVID

La Redazione

Crotone,

venerdì 04 Dicembre 2020.

La tradizionale manifestazione che coniuga sport e salute, messa in campo dalla Lega tumori di Crotone, cambia veste a causa dell’emergenza coronavirus. Negli anni scorsi, sono stati centinaia gli studenti delle scuole cittadine che hanno preso parte alla giornata che si svolge nella prima settimana di dicembre. Questa edizione a causa delle restrizioni e del divieto di assembramenti si sensibilizzerà la popolazione ai corretti stili di vita attraverso la realizzazione di un evento social, un contest fotografico, a cui si potrà partecipare. Dall’8 al 12 dicembre studenti e sportivi si sfideranno in un contest fotografico legato per promuovere il cammino per un corretto stile di vita. L’evento contest denominato “Sesta giornata nazionale di Liltwalking” sarà creato su Facebook. Alla foto che riceverà più like andrà un prezioso monile, messo in palio dal socio onorario della Lilt Crotone, il maestro orafo Gerardo Sacco. Per partecipare basterà postare sulla pagina evento una foto avente a tema il cammino. Durante i giorni del contest, inoltre, testimonial del mondo dello sport e in particolare del Fitwalking, la camminata veloce inventata dai gemelli olimpionici Maurizio e Giorgio Damilano, invieranno sulla pagina Facebook Lilt Crotone e sul contest videomessaggi per promuovere la salute attraverso lo sport e i corretti stili di vita. La Sesta giornata nazionale di Liltwalking è promossa dalla Lilt di Crotone, da Fitwalking l’originale e da Gerardo Sacco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA