AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA – CONCORSO (scad. 3 gennaio 2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di dirigente ingegnere, a tempo indeterminato, per le sedi regionali. (20E13256) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

sabato 05 Dicembre 2020.

