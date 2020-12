Cirò Marina, Albero di Natale donato al Comune dal negozio Globo e allestito con decorazioni donate da Telethon

La nota del sindaco Sergio Ferrari del Comune di Cirò Marina

Cirò Marina,

sabato 05 Dicembre 2020.

Oggi abbiamo allestito anche all’interno della casa comunale l’Albero donatoci dal negozio Globo che ringraziamo per la generosità . -afferma il sindaco Ferrari- La sua realizzazione assume un significato ancora più profondo perché allestito con decorazioni donate da Telethon. In tal senso, insieme al coordinatore provinciale Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia, Raffaele Marasco, da oggi parte per il Comune un progetto importante.

CIRÒ MARINA COMUNE DEL CUORE. I Comuni del cuore sono quegli enti locali che da anni si schierano, attraverso azioni concrete, al fianco di chi lotta ogni giorno contro una malattia genetica rara.

-continua il sindaco- È l’Italia che crede nella ricerca scientifica. E noi da oggi ne faremo parte. Il comune c’è e attraverso azioni di beneficenza iniziate con il fattivo apporto di Giunta e Consiglieri, contribuisce a dare una speranza alla ricerca scientifica ed a tutti i bambini che soffrono di malattie rare. -conclude- Quale giornata migliore se non quella dedicata al volontariato. Grazie

