F.2, Mick Schumacher campione! In Bahrain è 18°, ma ad Ilott (10°) non riesce la rimonta In gara 2 a Sakhir vittoria di Daruvala, ma il tedesco della Prema vince il secondo trofeo della carriera dopo l’Europeo F.3 del 2018. L’anno prossimo l’esordio in F.1 con la Haas continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

domenica 06 Dicembre 2020.

In gara 2 a Sakhir vittoria di Daruvala, ma il tedesco della Prema vince il secondo trofeo della carriera dopo l’Europeo F.3 del 2018. L’anno prossimo l’esordio in F.1 con la Haas



