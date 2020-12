Mihajlovic deluso: “Poco aggressivi, ma non è colpa del modulo”

La Redazione24

domenica 06 Dicembre 2020.

Mihajlovic deluso: “Poco aggressivi, ma non è colpa del modulo”

Il tecnico del Bologna dopo il k.o. con l’Inter: “Forse con un difensore in più hanno pensato che li dovevamo aspettare, ma io sono sempre per il pressing ultraoffensivo”



