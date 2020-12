Venerdì 4 dicembre il Lions Club Cirò Krimisa ha dato il via al service “lo zaino sospeso”, in collaborazione con gli Istituti scolastici comprensivi di Cirò Marina

Venerd√¨ 4 dicembre il Lions Club Cir√≤ Krimisa ha dato il via al service ‚Äúlo zaino sospeso‚ÄĚ, in collaborazione con gli Istituti scolastici comprensivi di Cir√≤ Marina

Lo rende noto Filomena Zungri del Lions Club Cirò Krimisa

Cirò Marina,

domenica 06 Dicembre 2020.

Questa meravigliosa iniziativa √® stata fortemente appoggiata dal presidente di club, per il secondo anno sociale consecutivo, Antonio Gallella, che ha confermato l‚Äôimpegno etico-sociale di tutti i Soci Lions, uniti in uno sforzo attivo e gratuito, teso a venire incontro alle esigenze e ai disagi di coloro che hanno bisogno di un aiuto, soprattutto in momenti particolari come quello che stiamo attraversando. Nella lunga esperienza di servizio lionistico, lo storico club ha affinato la capacit√† di leggere i bisogni del territorio per cercare di rispondere con aiuti concreti a vecchie e nuove vulnerabilit√† e non si √® mai affievolita l‚Äôattenzione concreta per i pi√Ļ anziani e per i pi√Ļ piccoli. Coadiuvata da un comitato service particolarmente motivato, composto da Mario Patanisi, Francesco Colicchio, Mariolina De Franco e Orsola Siciliani, la presidente di service, Filomena Zungri, avrebbe voluto organizzare questo evento a settembre con il rientro a scuola degli alunni, poich√©, ha spiegato, la pandemia ci ha spinti a cercare di comprendere le reali esigenze e necessit√† delle famiglie messe pi√Ļ all‚Äôangolo dalla crisi Covid, e lo ‚ÄúZaino sospeso‚ÄĚ con un solo semplice, immenso gesto, che condensa in un atto concreto la cultura della reciprocit√† del dono e la gioia della solidariet√†, aiuta bambini e genitori, presente e futuro, invitando chi ha, a donare a chi non ha.

Uno zaino, una matita, un diario, un quaderno, un astuccio, quello che si vuole, pu√≤ essere acquistato e lasciato l√¨, ‚Äúsospeso‚ÄĚ, per qualunque famiglia possa aver bisogno in questi tempi cos√¨ duri, di un piccolo aiuto, e permettere ai propri bambini di tornare tra i banchi di scuola, preservandoli dal dolore e dall‚Äôumiliazione della rinuncia. Lo scopo non √® solo e semplicemente di aiutare chi ha bisogno, bens√¨ di sensibilizzare i bambini, educandoli ed abituandoli alla solidariet√†.

Con la riapertura delle scuole, il Lions club ha speso un contributo iniziale in materiale scolastico e cancelleria, ma anche altri beni utili, come borracce e mascherine, per riempire i contenitori che sono stati posizionati all‚Äôingresso dei plessi delle tre scuole primarie: ‚ÄúButera‚ÄĚ e ‚ÄúWojtyla‚ÄĚ dell‚ÄôI.C. Casopero, e ‚ÄúFerrari‚ÄĚ dell‚ÄôI.C. Filottete, ed alle entrate delle Cartolibrerie: Cartomania di Rosa Adorisio, il Diavoletto di Michele Malena, Cartolibreria di Silvio Parisi e Gruppo Vulcano di Vulcano.

Il service potr√† continuare all‚Äôinsegna del ‚Äúchi ha di pi√Ļ lascia e chi ha di meno prende‚ÄĚ, grazie alla disponibilit√† dei Dirigenti Scolastici dell‚ÄôI.C. Casopero, Graziella Spinali, e dell’IC Filottete, Giuseppe Di Lillo, ma anche grazie alla generosit√† di tutti coloro che vorranno donare lasciando anche materiale usato se in buone condizioni.

Numerose sono le altre azioni Lions mirate a distribuire risorse a chi si trova in gravi difficolt√†, nonostante da marzo del 2019 con l‚Äôinizio del lockdown, l‚Äôattivit√† dei club abbia subito un arresto come presenza fisica sul territorio con le tradizionali iniziative di pubblica utilit√†. Con la ferma volont√† di rendersi utili alla comunit√†, i soci Lions del nostro territorio non hanno lesinato la loro opera, soprattutto nei momenti drammatici che hanno acuito l’emergenza sanitaria e sfortunatamente, anche una vera e propria emergenza sociale, con l’aumento delle persone cadute in povert√†. Gi√† nello scorso anno sociale il club aveva avviato service sociali come la colletta alimentare e la spesa sospesa, durante le quali sono stati consegnati pacchi alimentari e buoni-spesa per Natale, che saranno riproposti nuovamente nelle prossime settimane, aggiungendo alla spesa sospesa, la raccolta fondi per il Banco Alimentare.

Inoltre, i Soci del Lions Club Cir√≤ Krimisa hanno partecipato all‚Äôacquisto di un regalo speciale per questo Natale particolare: ‚ÄúIl curniciello d’argento‚ÄĚ del Servizio Cani Guida Lions, il cui ricavato andr√† al Centro addestramento Cani Guida Lions di Limbiate ed hanno avviato, come ogni anno, la “Raccolta Occhiali Usati” promossa dal Centro Italiano Lions per la Raccolta di occhiali usati che non servono pi√Ļ, ma possono aiutare qualcun altro a vedere.

Partecipare √® facile, basta recarsi presso i centri ottici di Cir√≤ Marina: Ottica Astorino, Ottica Licastri e Ottica Parrilla, in via Roma e Ottica Liotti, in via Togliatti – per lasciare negli appositi contenitori posizionati al loro interno, gli occhiali che non vengono pi√Ļ usati, e che i Lions si occuperanno di pulire, catalogare e consegnare a milioni di persone che non sono in grado economicamente di acquistare un semplice paio di occhiali. La raccolta terminer√† il 31 dicembre. Il Club √® diventato Club Sostenitore del Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati aderendo all’acquisto dei panettoni artigianali della ‚ÄúLocanda della Posta‚ÄĚ di Cavour.

Dove c’è bisogno c’è un Lions, che spesso è tra i primi a offrire il proprio supporto ai cittadini ogniqualvolta e ovunque si verifichi un disastro, chiedendo l’intervento con un contributo alla LCIF, la Fondazione pronta a sostenerne e fornire assistenza ai territori che sono stati colpiti dall’alluvione poche settimane or sono, in Calabria, mettendo a disposizione diversi tipi di contributi in caso di calamità. Per Crotone e Cirò Marina è stato assicurato infatti il supporto economico della Fondazione.

Chiunque lo desideri, pu√≤ aiutarci ad aiutare versando il suo contributo sul c/c del club: Iban – it17v0538742530000000085145 intestato a Lions Club Cir√≤ Krimisa, per la raccolta fondi destinata allo zaino solidale, indicando nella causale ‚ÄúZaino Solidale‚ÄĚ- o per il Banco Alimentare, indicando nella causale ‚ÄúSpesa Solidale‚ÄĚ.

