Le teste di serie, i 10 gruppi, i playoff: come funziona il sorteggio

Le teste di serie, i 10 gruppi, i playoff: come funziona il sorteggio Oggi alle 18 a Zurigo via al sorteggio delle qualificazioni ai mondiali in Qatar. L’Italia sarà testa di serie, ma vediamo quale percorso le potrà toccare continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 07 Dicembre 2020.

Le teste di serie, i 10 gruppi, i playoff: come funziona il sorteggio

Oggi alle 18 a Zurigo via al sorteggio delle qualificazioni ai mondiali in Qatar. L’Italia sarà testa di serie, ma vediamo quale percorso le potrà toccare



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA