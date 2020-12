Samp-Milan: mancano il rosso a Silva e un rigore su Damsgaard. Var severa con Petriccione

Samp-Milan: mancano il rosso a Silva e un rigore su Damsgaard. Var severa con Petriccione Ci stava il secondo giallo per il centrocampista doriano e Romagnoli sbraccia troppo in area. A Verona dubbi per un contatto tra Walukiewicz e Zaccagni continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 07 Dicembre 2020.

Samp-Milan: mancano il rosso a Silva e un rigore su Damsgaard. Var severa con Petriccione

Ci stava il secondo giallo per il centrocampista doriano e Romagnoli sbraccia troppo in area. A Verona dubbi per un contatto tra Walukiewicz e Zaccagni



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA