Sbarco di Migranti sulla spiaggia di Capo Piccolo a Isola Capo Rizzuto

Nuovo sbarco migranti nel crotonese, anche nuclei familiari

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

lunedì 07 Dicembre 2020.

Un nuovo sbarco ha interessato le nostre coste crotonesi questa notte, Una barca a vela si è arenata sulla spiaggia in località  Capo Piccolo. A bordo dell’imbarcazione c’erano 59 migranti, tra cui 6 donne e 7 bambini, di nazionalità irachena, iraniana e siriana.

I migranti sono stati controllati in tema delle vigenti disposizioni sanitarie COVID19, e poi successivamente condotti presso il Campo di Accoglienza S’Anna.

Sul posto per prestare soccorso la Guardia Costiera, Polizia di Stato, Suem 118 e Croce Rossa.

