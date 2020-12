Scandale: mucca precipita in un calale di scolo dell’acqua piovana, salvata dai Vigili del Fuoco

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco, con 3 mezzi, tra i quali un’autogrù

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Scandale,

lunedì 07 Dicembre 2020.

Oggi intorno alle ore 07:30 una chiamata giunta alla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, segnalava una mucca precipitata in un calale di scolo dell’acqua piovana in Contrada Gallopà comune di Scandale, nella proprietà dell’agriturismo Leonia.

All’arrivo sul posto della squadra dei Vigili del Fuoco, con 3 mezzi, tra i quali un’autogrù, si notava subito la sofferenza della mucca che dopo le continue piogge dei giorni scorsi scivolando era rimasta incastrata tra acqua e fango tutta la notte, rendendo impossibile la risalita della stessa dal canalone.

Visibilmente stremato, i vigili del fuoco hanno prima tranquillizzato l’animale, poi proceduto al non facile imbraco dello stesso con una grossa fascia di sollevamento passata sotto il corpo completamente immerso nel fango, si recuperava con l’ausilio dell’autogru, per poi mettere la mucca in sicurezza senza procurare danni, sulla strada adiacente al canalone.























© RIPRODUZIONE RISERVATA