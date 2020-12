Caso Suarez, le intercettazioni: “Esame concordato per filo e per segno”

La Redazione24

martedì 08 Dicembre 2020.

Caso Suarez, le intercettazioni: “Esame concordato per filo e per segno”

Nelle carte di Perugia le mail in cui un docente raccomanda all’altro di non cambiare nulla delle domande e delle risposte fatte avere in anticipo all’attaccante: “L’avremmo ripetuto forse venti volte lui ovviamente parla in spagnolo, eh”



