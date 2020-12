Comune Cirò Marina, “Cena solidare da asporto” a sostegno delle fasce più deboli

Iniziativa organizzata dall’l’amministrazione Comunale e guidata dal consigliere delegato ai Servizi Sociali del comune di Cirò Marina, Giusy Pirìto

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

martedì 08 Dicembre 2020.

La grave crisi economica determinatesi a causa del Covid 19, ma che hanno origine da una già conclamata crisi economica in cui versa il nostro territorio e la Calabria in genere, sul solco della già annunciata azione a sostegno delle fasce più deboli, ha spinto l’amministrazione Comunale e per l’occasione la delegata alle politiche per la famiglia, per l’infanzia, Servizi al cittadino, Minoranze etniche linguistiche e Diritti dei bambini, Giusy Pirito, ad organizzare una “Cena solidale da asporto”.

Giusy Pirito

Un aiuto concreto per alcune famiglie di Cirò Marina, che in c vista delle prossime festività Natalizie, avranno trovato un piccolo aiuto e segno di attenzione. Soddisfatta la consigliera Giusi Pirìto, che ha ringraziato tutti i soggetti coinvolti nel progetto e che ci ha dichiarato: “ Un sostegno fattivo alla cittadinanza, soprattutto in un momento di emergenza all’alba del Natale. Grazie all’iniziativa della “Cena solidale da asporto” abbiamo consegnato 157 pasti ad altrettante persone indigenti, dando una mano concreta a 48 famiglie. È proprio su questo solco che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Ferrari ha intenzione di muoversi”. «Un progetto solidale reso possibile grazie all’impegno e alla condivisione del Banco delle Opere di Carità di Cirò Marina, che ci ha fornito le derrate alimentari.

Un ringraziamento è stato rivolto agli imprenditori che hanno collaborato. Un lavoro importante per un progetto che è stato messo in atto grazie anche al lavoro delle assistenti sociali del Comune di Cirò Marina che hanno fornito i nomi delle famiglie più bisognose e ancora grazie agli imprenditori ed alle associazioni locali per aver contribuito”. Un ringraziamento Infine è andato alle consigliere Maria Teresa Gentile e Francesca Larocca «per il supporto e per il grande contributo profuso in questi giorni», al resto dei colleghi, agli assessori ed al sindaco «per aver contribuito a questa meravigliosa iniziativa, la prima di tante incentrata sulla solidarietà per i cittadini di Cirò Marina». Un’iniziativa che sicuramente và incontro alle tante emergenze che l’attuale crisi ha determinato e che si spera possa essere una di tante altre che, una politica attiva socio assistenziale potrà contribuire a ridare speranza e fiducia alla città .

