Nuovo software di laboratorio all’Istituto Ciliberto di Crotone, le lezioni di pratica si fanno da casa

L’Istituto tecnico Trasporti e Logistica Ciliberto si conferma scuola innovativa

La Redazione

Crotone,

martedì 08 Dicembre 2020.

Tutto per gli studenti. Se non sono gli studenti che vanno a scuola allora è la scuola che va a casa degli studenti. Ancora una volta l’Istituto tecnico Trasporti e Logistica Ciliberto – Lucifero di Crotone, sapientemente guidato dal lungimirante dirigente scolastico Girolamo Arcuri, si conferma scuola innovativa, pronta a cogliere le iniziative migliori che il mercato offre e le mette a disposizione degli studenti. Questa volta la novità , una grandissima novità , riguarda l’indirizzo Meccanica Meccatronica ed Energia. Il dirigente non si è tirato indietro ed ha colto al volo la possibilità , producendo anche uno sforzo economico importante, ma con ricadute sicuramente positive per i fortunati studenti che potranno usufruire dell’innovativo servizio. I due software sono infatti costati 17mila euro coi fondi dell’articolo 231 del decreto legga “Rilancio” 34/2020. La scuola ha acquistato un software di simulazione che in pratica porta a casa i laboratori. Insomma gli studenti anche da remoto, per usare una terminologia ormai entrata prepotentemente nel linguaggio comune, potranno svolgere quelle esercitazioni che prima potevano fare solo nei già ben attrezzati laboratori dell’istituto. Un software utilissimo in questo periodo nel quale le scuole sono costrette ad adottare la didattica a distanza, ma strumento che si rivelerà molto utile anche quando si tornerà alla didattica in presenza.

Nello specifico si tratta del pacchetto Fluidsim per imparare le tecnologie di base della Meccatronica; dalla Fluidica pneumatica e Oleoidraulica alla Elettromeccanica industriale, dalla sensoristica ai sistemi retroazionati, dalla programmazione dei Plc al loro interfacciamento in rete. Si tratta di un Cad per il disegno e la progettazione dei circuiti fondamentali e un potente simulatore per eseguire il test di quanto disegnato e progettato. Sono presenti le librerie con i simboli standard industriali dei diversi componenti con i quali si possono costruire i circuiti della pratica industriale. La possibilità di simulare anche gli effetti dissipativi di una applicazione lo rende utile per i progettisti degli uffici tecnici.

È un software ideale per la didattica perché offre più di 350 slides multimediali sulle diverse tecnologie che possono servire per la preparazione delle lezioni; 120 circuiti con le relative esercitazioni già pronte da essere utilizzate; più di un’ora di filmati che illustrano le applicazioni più importanti a livello industriale; la possibilità di trasferire l’esperienza di simulazione alla gestione reale delle macchine.

I termini possono sembrare astrusi ai più, ma per i discenti che nel corso dei mesi sono sapientemente guidati dai docenti delle discipline coinvolte diventano il pane quotidiano ed è certo che sapranno apprezzare questa possibilità che l’istituto sta offrendo loro.

Il Ciliberto si conferma scuola virtuosa in quanto ha speso la totalità delle risorse assegnate, pari a circa 64mila euro e quindi ha potuto richiedere altri 30mila euro, a valere sulla riassegnazione delle risorse non spese e restituite dalle altre scuole e, appena saranno accreditate le risorse, saranno fatti altri acquisto per ampliare e migliorare l’offerta formativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA