Ramsey sulla trequarti, Buffon in porta, De Ligt out: Juve così contro il Barça Alle 21 la Juventus scenderà in campo al Camp Nou contro il Barcellona per l’ultima partita del girone. Questa la probabile formazione di Andrea Pirlo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

martedì 08 Dicembre 2020.

Alle 21 la Juventus scenderà in campo al Camp Nou contro il Barcellona per l’ultima partita del girone. Questa la probabile formazione di Andrea Pirlo



