A Cirò Marina “Arrivano libri in regalo a Natale”, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale

Ad annunciarlo è la D.ssa Virginia Marasco, Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura

Cirò Marina,

mercoledì 09 Dicembre 2020.

“Arrivano LIBRI in regalo A NATALE”. Un’azione culturale rivolta agli Istituti Comprensivi Casopero e Filottete, scuole primarie, che prevede un incontro diretta FB con l’autore Michele D’Ignazio, per conoscere i suoi due nuovi lavori editoriali, confrontarsi con gli alunni, creando un evento virtuale unico nel suo genere.

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura, D.ssa Virginia Marasco, sostenuta dal sindaco Dr. Sergio Ferrari promuove un evento a sostegno della lettura.

Il fine ultimo è REGALARE ai bambini, alle Biblioteche Scolastiche dei due Istituti Comprensivi. delle copie dei libri e rimpinguare pian piano le Biblioteche delle scuole.

I bambini, nella diretta, potranno interagire con l’autore, facendo domande esprimendo le loro curiosità .

Un inizio che auspica una serie di eventi del genere a sostegno della LETTURA, del valore di un libro, di un regalo tangibile e soprattutto di formazione e cultura. I temi dei due titoli del grande scrittore Michele D’Ignazio sono attuali e di forte impatto sociale e civico.

Michele D’Ignazio è calabrese doc autore della serie long-seller di “Storia di una matita” che ha conquistato tanti bambini, divenendo una delle letture di narrativa preferita nelle scuole.

Nel 2019 è uscito “Il secondo lavoro di Babbo Natale” tradotto in UK e Usa oltre che in Spagna, Sud America, Polonia, Cina, Corea e Ukraina. A novembre esce la continuazione “Babbo Natale fa gli straordinari” .

Storia che racchiudono in sé un sentimento di grande legame verso la terra e le sue creature più incredibili.

Le api sono esseri piccoli, eppure importanti. Come i bambini. Senza di loro, la bellezza del mondo scomparirebbe.

Cambiamento climatico, ma anche di accoglienza e adozione.

Un elogio alla poesia della generosità . La bellezza di un aiuto gratuito. Tutti i suoi libri sono pubblicati da Rizzoli. E questi ultimi saranno il regalo per le biblioteche.

Un regalo importante ma lo è ancora di più l’incontro per tutti i bimbi ci dice l’assessore Marasco che ha organizzato tutto nei dettagli. Anche la location che sarà una grande e piacevole sorpresa.

La Diretta sarà giorno 15 DICEMBRE 2020 ore 16,30 direttamente sulla pagina “Sergio Ferrari Sindaco” di cui di seguito forniamo i riferimenti.

https://www.facebook.com/sergioferrarisindaco/

