Emergenza in mezzo, tocca a Eriksen: Inter così contro lo Shakhtar?

Emergenza in mezzo, tocca a Eriksen: Inter così contro lo Shakhtar? Alle 21 i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro contro gli ucraini per l’ultima partita del girone. Questa la probabile formazione di Antonio Conte continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 09 Dicembre 2020.

Emergenza in mezzo, tocca a Eriksen: Inter così contro lo Shakhtar?

Alle 21 i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro contro gli ucraini per l’ultima partita del girone. Questa la probabile formazione di Antonio Conte



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA