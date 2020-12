Inter, tutto in 90′: da Ronaldo a Lukaku, ecco come è andata

Inter, tutto in 90′: da Ronaldo a Lukaku, ecco come è andata In Champions League, i nerazzurri sono arrivati a giocarsi il passaggio del turno per 7 volte negli ultima partita: dal 1998-99 ad oggi, tutti i precedenti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 09 Dicembre 2020.

Inter, tutto in 90′: da Ronaldo a Lukaku, ecco come è andata

In Champions League, i nerazzurri sono arrivati a giocarsi il passaggio del turno per 7 volte negli ultima partita: dal 1998-99 ad oggi, tutti i precedenti



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA