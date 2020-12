L’Inter e Conte appesi a… Eriksen: è la grande chance del danese malinconico

La Redazione24

,

mercoledì 09 Dicembre 2020.

Da uomo sul mercato, non nelle corde dell’allenatore, a titolare nella partita con lo Shakthar da dentro o fuori in Champions. L’ex Tottenham ora non può sbagliare



