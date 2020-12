AUDIO Bergomi: “Pablito, grazie per i sorrisi nel 1982. Dovremmo vivere il calcio come te”

AUDIO Bergomi: “Pablito, grazie per i sorrisi nel 1982. Dovremmo vivere il calcio come te” L’ex difensore, che nel 1982 era il più giovane della spedizione azzurra in Spagna, ricorda così il centravanti, scomparso a 64 anni continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 10 Dicembre 2020.

AUDIO Bergomi: “Pablito, grazie per i sorrisi nel 1982. Dovremmo vivere il calcio come te”

L’ex difensore, che nel 1982 era il più giovane della spedizione azzurra in Spagna, ricorda così il centravanti, scomparso a 64 anni



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA