Cirò Marina, l’associazione Città Pulita fa conoscere la nostra cittadina nel mondo: ecco un video con 3 milioni visualizzazioni

Cirò Marina,

giovedì 10 Dicembre 2020.

Un intervento effettuato da Città Pulita, qualche mese fa, ha raggiunto un numero di visualizzazioni davvero impressionante per un’associazione locale di volontariato. Si tratta del video relativo allo spostamento di una pianta di Yucca Gigante, donata dalla signora Nuccia Cavallaro, che ha richiesto interventi complessi resi possibili grazie all’impiego di un’enorme gru e di un escavatore che hanno lavorato in spazi molto ristretti.

Un video che ha supera i tre milioni di visualizzazioni e che ha raggiunto tantissimi stati nel mondo, dall’Europa, agli Stati Uniti, al sud america fino a raggiungere gli estremi Paesi dell’est come la Cina e il giappone e numerosissime altre zone del globo.

Più di tre milioni di persone nel mondo ora sanno qualcosa della nostra cittadina e con molta probabilità le visualizzazioni raggiungeranno cifre ancora più alte.

