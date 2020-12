AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO DI PARMA – CONCORSO (scad. 10 gennaio 2021)

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore di conca, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il presidio territoriale delle conche dell’area mantovana – Governolo Comune di Roncoferraro. (20E13431) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

venerdì 11 Dicembre 2020.

(20E13431)

