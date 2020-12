MINISTERO DELLA DIFESA – CONCORSO (scad. 10 gennaio 2021)

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di sessantuno ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dei Corpi di Stato Maggiore, Genio della, Marina, Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto – anno 2021. (20E13985) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

,

venerdì 11 Dicembre 2020.

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di sessantuno

ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dei Corpi di

Stato Maggiore, Genio della, Marina, Commissariato Militare

Marittimo e delle Capitanerie di Porto – anno 2021.

(20E13985)

continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA