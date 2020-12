Situazione Diritto allo Studio all’Unical e ripartizione del Fondo Integrativo Statale

La nota congiunta di Mario Russo

e Vincenzo Fallico, Senatori Accademici e Gaetano Calagna Consigliere d'Amministrazione

La Redazione

Rende,

venerdì 11 Dicembre 2020.

Al Presidente F.F. della Regione Calabria dott. Antonino Spirlì e alla Giunta Regionale della Regione Calabria, questo appello vi giunge dai sottoscritti ed esprime la profonda preoccupazione riguardo la possibile futura condizione del Diritto allo Studio nel nostro Ateneo.

È notizia di questi giorni, infatti, la ripartizione del Fondo Integrativo Statale effettuata dalla Regione Calabria tra gli Atenei calabresi che, allo stato attuale, penalizza notevolmente l’UNICAL. Si è passati dall’attribuzione del 74% dello stesso al 60%, comportando una perdita di circa 3 milioni di euro per la nostra Università . Cifre che, stando a quanto in nostro possesso, potrebbero lasciare il 15-20% circa degli Studenti UNICAL senza la Borsa di Studio loro spettante. Sappiamo bene che finora ci veniva attribuito il 74% del FIS in base al Fabbisogno Finanziario Netto e riteniamo sia corretto adottare a livello regionale lo stesso criterio già adottato su base nazionale; ricordiamo infatti che l’Unical conta il 63% degli idonei regionali, l’87% dei posti letto assegnati regionali, il 100% dei contributi di mobilità internazionale e il 30% dei contributi per il DSU erogati a Studenti con disabilità .

Numeri che in nessun modo sono conciliabili con l’attuale ripartizione stabilita dall’ente regionale in quanto sarebbe grave errore assumere questa decisione in base al solo numero di Studenti idonei, visto che il costo del servizio alloggio ha un valore nettamente superiore al semplice valore figurativo della borsa.

L’UNICAL è un’assoluta eccellenza nel Diritto allo Studio anche grazie al nostro impegno negli Organi di Ateneo, che ha fatto comprendere alla Governance il forte valore istituzionale e strategico del Diritto allo Studio, tanto da portarla a inserire la copertura totale delle borse tra gli obiettivi del Piano Strategico.

A fronte di questo, la Regione dovrebbe incentivare e non penalizzare l’impegno di un Ateneo che, anche in passato, si è trovato costretto ad anticipare i contributi agli Studenti con risorse proprie di bilancio.

Tra l’altro, visti i numeri del Diritto allo Studio in Calabria, l’attuale ripartizione di fondi vincolati solo al DSU rischia di comportare per gli altri Atenei la mancata rendicontazione degli stessi, mentre l’Unical si troverebbe costretta a lasciare senza borsa il 15-20% degli idonei o a pagargli il contributo con risorse proprie.

Siamo certi della vostra sensibilità al tema e che, in questo senso, giungerà al più presto un intervento correttivo. In questo forte momento di crisi economica e sociale, gli Studenti e le loro famiglie attendono l’erogazione della borsa di studio entro il 31 Dicembre. Ciò potrà essere possibile solo qualora venissero adottati i criteri fin qui adottati per il riparto del FIS o venissero rimodulate altre risorse.

Non lasciate gli Studenti dell’UNICAL senza la loro importante e fondamentale borsa di studio entro la fine dell’anno!

Dichiarazioni Rinnovamento è Futuro

Quest’anno il 15-20% degli idonei rischiava di rimanere non beneficiario (quindi di non ricevere la parte in denaro della borsa di studio) a causa di una riduzione della quota di FIS attribuita al nostro Ateneo.Il nostro intervento tempestivo ci ha permesso di interloquire immediatamente con la Giunta Regionale per porre rimedio e garantire anche per quest’anno la copertura totale.Alla polemica fine a se stessa abbiamo preferito la ricerca di una soluzione rapida, che è stata trovata grazie all’attenzione delle istituzioni disponibili ad ascoltare un contributo proveniente dagli Studenti.

Ringraziamo perciò la Giunta Regionale per l’interessamento e la sensibilità al tema e l’Assessore Savaglio per avere reperito immediatamente i fondi sufficienti ad assegnare a tutti gli idonei la Borsa di Studio.

Rinnovamento è Futuro

La risposta dell’Assessore Savaglio

Carissmi studenti,

sono lieta di potervi dare, in così stretto giro, una buona notizia che potrà senz’altro lenire la vostra comprensibile preoccupazione.

Pur tenendo a precisare che la ripartizione del Fondo Integrativo Statale è stata effettuata dalla Regione Calabria sulla base di percentuali relative alla popolazione studentesca dei singoli atenei,, sin da subito, ho chiesto.di individuare eventuali nuovi fondi per equilibrare eventuali ulteriori necessità finanziarie.

Gli uffici del Dipartimento si sono tempestivamente attivati per individuare tali risorse e posso confermarvi l’impegno a garantire il 100% delle borse anche per il prossimo anno accademico.

Questo risultato, d’altro canto, era stato già raggiunto lo scorso anno grazie all’impegno congiunto degli Atenei e dell’Amministrazione regionale.

Vi ringrazio per il sempre attento impegno che dedicate nella difesa dei vostri sacrosanti diritti tutelando, soprattutto,  i vostri colleghi più fragili.

Sandra

