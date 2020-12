Al via il Concorso fotografico natalizio on-line “Strongoli Christmas click”

La Pro Loco Strongoli, nell’ambito delle manifestazioni organizzate durante le festività natalizie 2020/2021, organizza il concorso fotografico natalizio on-line “Strongoli Christmas click”

Strongoli,

sabato 12 Dicembre 2020.

Un semplice click per valorizzare e mettere in mostra i Presepi e gli Alberi di Natale delle nostre case. Piccole opere d’arte che andrebbero valorizzate ma che troppo spesso restano chiuse tra le quattro mura domestiche, ammirate solo da pochi parenti ed amici.

Obiettivo del Concorso “Strongoli Christmas click” è appunto quello di mettere in mostra queste piccole opere d’arte, affinché ricevano il giusto lustro e il dovuto plauso. Il concorso amatoriale è GRATUITO e si rivolge ai cittadini di Strongoli, comprese le associazioni, attività commerciali, gruppi scolastici, gruppi ecclesiastici, residenti e/o domiciliati nel Comune di Strongoli. Le foto dei partecipanti al Concorso dovranno avere come soggetto principale il proprio Presepe o l’Albero di Natale o la Vetrina di un’attività commerciale. La manifestazione rientra nella programmazione socio-culturale Natalizia 2020 promossa dalla Pro Loco di Strongoli.

Le foto divise in tre categorie, Presepe-Albero-Vetrina, saranno caricate sul profilo facebook ufficiale “Pro Loco Strongoli” all’interno del quale saranno creati tre album. I tempi di partecipazione e scadenza del concorso sono : da martedì 8 dicembre 2020 a domenica 20 dicembre. Le votazioni potranno essere effettuate da sabato 19 dicembre 2020 a giovedì 24 dicembre 2020.

Il regolamento è consultabile sul sito istituzionale della proloco: www.prolocodistrongoli.it/event/concorso-strongoli-christmas-clic

