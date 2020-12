Cirò Marina, fermati con droga in auto: un arresto e una denuncia

I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno arrestato un giovane 23enne e deferito in stato di libertà per i medesimi reati un suo amico 19enne che si trovava insieme a lui

I due giovani, controllati a bordo di un auto in Via Roma intorno alle 21:00 di ieri sera, nel corso di un servizio coordinato e finalizzato al contrasto del traffico illecito di droga, venivano sottoposti dai militari operanti a perquisizione. I carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità del giovane, successivamente arrestato, circa 140 grammi di marijuana, una somma di denaro di circa 150,00 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, materiale sovente utilizzato per il confezionamento delle dosi. Nell’autovettura è stato inoltre trovato un bastone di legno. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato posto in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

