sabato 12 Dicembre 2020.

Ibrahimovic: "Siamo in una forma incredibile ma non abbiamo vinto ancora nulla"

Il 39enne svedese alla Bbc: "La prima volta, il club lottava per vincere lo scudetto. Sono tornato per riportare al top i rossoneri"

sabato 12 Dicembre 2020.

Il 39enne svedese alla Bbc: “La prima volta, il club lottava per vincere lo scudetto. Sono tornato per riportare al top i rossoneri”



