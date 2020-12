La bara di Rossi portata in spalla dai Campioni del Mondo ’82

La bara di Rossi portata in spalla dai Campioni del Mondo ’82 L’arrivo del feretro di Paolo Rossi al Duomo di Vicenza dove sono in corso i funerali. La bara di Pablito portata in spalla, tra gli altri, da Tardelli, Antognoni, Cabrini, Altobelli, Giampiero Marini continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 12 Dicembre 2020.

L’arrivo del feretro di Paolo Rossi al Duomo di Vicenza dove sono in corso i funerali. La bara di Pablito portata in spalla, tra gli altri, da Tardelli, Antognoni, Cabrini, Altobelli, Giampiero Marini



