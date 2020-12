Vicenza piange per Pablito: in fila alla camera ardente anche Tardelli e Prandelli

Vicenza piange per Pablito: in fila alla camera ardente anche Tardelli e Prandelli Domani mattina in Duomo l’ultimo saluto al Campione del Mondo che era legatissimo alla città e alla squadra biancorossa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 12 Dicembre 2020.

Domani mattina in Duomo l’ultimo saluto al Campione del Mondo che era legatissimo alla città e alla squadra biancorossa



