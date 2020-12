Al via la trentunesima Maratona Telethon

Da ieri sabato 12 dicembre è partita ufficialmente la MARATONA TELETHON, l’annuale appuntamento per la raccolta fondi da destinare alla ricerca per combattere le malattie genetiche rare.

La Redazione

Roma,

domenica 13 Dicembre 2020.

Si comincia con FESTA DI NATALE su RAI 1 tutto dedicato a TELETHON e condotto da GIGI D’ALESSIO con tantissimi ospiti del mondo dello sèettacolo, amici della Fondazione.

A partire poi da domenica 13 dicembre, la maratona Telethon proseguirà con un’ideale staffetta dei più importanti conduttori, sulle tre reti Rai, sulle reti di Radio Rai e sulla piattaforma RaiPlay. La trentunesima edizione della maratona televisiva si concluderà sabato 19 dicembre, con un’edizione serale speciale de “I soliti ignoti”.

Anche i volontari Calabresi, nonostante il periodo che stiamo vivendo, hanno risposto positivamente all’invito del Coordinamento guidato Raffaele Marasco aderendo anche in forma personale alla distribuzione dei cuori.

Per chi volesse donare e acquistare i Cuori di cioccolato nella provincia di Crotone sono attivi i volontari di MESORACA, PETILIA POLICASTRO, CRUCOLI TORRETTA, SCANDALE, CASABONA, CIRO’ , MELISSA e ROCCA DI NETO.

‘’ Voglio sottolineare, aggiunge il Coordinatore Marasco, il grande sforzo e l’ottimo risultato che sta ottenendo la PROCIV di Strongoli guidata dal Presidente Vincenzo Squillace, presente in tutti i Supermercati , e il COMUNE DI CIRO’ MARINA, che aderendo all’iniziativa COMUNI DEL CUORE, con la responsabile Francesca LA ROCCA , ha raggiunto risultati impensabili, in momenti come questo.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA