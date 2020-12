La Polisportiva Punta Alice compie 25 anni

“Correva l’anno …” … Sembra l’inizio di un racconto che in parte lo è poiché l’11 dicembre 1995 nasceva la Polisportiva Punta Alice. Venticinque anni di vita, con le attività sportive nate nella stagione 1996/97 con le prime affiliazioni alla FIGC ed alla FIPAV (prima associazione sportiva di Cirò Marina ad essere affiliata alla federazione di pallavolo). Affiliazioni che durano da 25 anni e che fanno della Punta Alice una delle società più longeve della provincia di Crotone. Oltre alla scuola calcio ed alla pallavolo, nel 1996 la dirigenza provò ad inserire nelle discipline anche il Basket. Un tentativo reso vano anche dalla mancanza di tecnici qualificati per affrontare una stagione.

Il primo, e storico, campetto di allenamento venne costruito nella zona nord della cittadina. Un campo polivalente che presentava un piccolo spogliatoio ed un campetto in cemento per gli allenamenti della pallavolo, oltre che al campo di calcio in dimensioni ridotte per allenamenti e partite di pulcini ed esordienti. Giovanissimi ed Allievi disputavano le gare al vecchio campo sportivo, dove ora è ubicato il Palazzetto dello sport.

Molti sono stati i personaggi sportivi illustri del luogo che hanno fatto parte della storia della Punta Alice, che ha avuto in Cataldo Fuscaldo il primo presidente. Carica lasciata, poi, nel 2011 a favore dell’attuale presidente Nicola Lategano. I soci fondatori, invece, nel 1995 furono 13.

CALCIO Fin dalle sue prime stagioni sportive, l’associazione bianco blu (questi sono i colori ufficiali) ha sempre partecipato ai vari campionati federali di categoria oltre che a numerosi tornei Nazionali ed Internazionali. Memorabile fu un torneo pasquale nel 1999 quando la Punta Alice, all’epoca affiliata al AC Parma, affrontò tra le tante anche una rappresentativa Gahanese. Fu uno dei tanti tornei di spicco della storia dei ciromarinesi che, affiliati nel recente passato anche all’Udinese, girovagava per lo stivale affrontando i pari età di società professionistiche del calcio italiano. Da qui la crescita della società che incrementò varie amicizie con club importanti e potè mettere in mostra i propri talenti. Dalla Punta Alice, infatti, sono approdati in club importanti come Catanzaro, Juventus, Milan, Crotone e Fiorentina alcuni giovani calciatori.

Attualmente la società vanta circa 100 iscritti nelle varie categorie ma è ferma, come tutti sappiamo, causa DPCM dettato dal Covid19.

PALLAVOLO La Punta Alice è stata la prima società di Cirò Marina ad affiliarsi alla FIPAV, grazie alla presenza in società del prof. Agresti, figura professionale qualificata che permise con i suoi requisiti di poter effettuare l’affiliazione.

Rispetto alla scuola calcio, la Punta Alice versione volley, oltre al settore giovanile presenta anche una “Prima squadra” che fece il suo esordio nel 1999 nella trasferta di Tiriolo, in una partita valida per il campionato di Prima Divisione Femminile, mentre l’esordio delle “Allieve” fu contro la Pallavolo Cutro nel 1996. Le prime partite casalinghe venivano giocate all’interno della palestra della scuola media “Don Bosco”. Attualmente le gare vengono disputate al Palazzetto dello sport. L’apice pallavolistico della società venne raggiunto nella stagione sportiva 2008/09 con la disputa del Campionato Regionale di Serie D, disputato per tre anni con buoni risultati. La difficoltà economica nel mantenere un campionato così dispendioso portò la società alla decisione di ripartire dall’ultima categoria ma con le giovani ragazze del posto.

Anche nel girovagare della pallavolo la dirigenza bianco blu ha potuto legare nuove amicizie e concedere alle proprie ragazze nuove esperienze in club di serie B.

Nei 25 anni di storia sportiva una parentesi seppur breve la ha avuta anche il volley maschile che ha militato nel campionato di Prima Divisione. Durato solamente pochi anni, sono emerse comunque piccole soddisfazioni sportive.

BEACH VOLLEY L’idea di organizzare tappe di beach volley nasce nel 2016, presso un lido privato della città . Una tappa di serie Serie Beach1 che venne replicata, poi, nel 2018. L’estate seguente la Punta Alice, organizzò la Tappa Nazionale del Campionato Assoluto di Beach Volley. Il meglio del Beach Volley. Una vetrina importante, di spicco per la società e la città . Cirò Marina si trovava, infatti, affiancata a grandi città italiane come Milano, Cagliari e Catania. Tappa che, Covid permettendo, potrebbe essere ripetuta nel 2021 visti gli straordinari risultati ottenuti in quella precedente.

La Punta Alice nasce quindi nel 1995. Il primo obiettivo era quello della socializzazione “accompagnato” poi negli anni dai risultati sportivi. Obiettivi entrambi raggiunti dal sodalizio biancoblu che, terminata l’emergenza Covid, continuerà a migliorare gli obiettivi prefissi. Gli anni di storia dell’associazione sono tanti ed è bello anche vedere che ragazzi, all’epoca atleti, sono ora dalla parte opposta, ovvero sono i genitori di piccoli bambini che indossano i colori bianco blu. E non sono solo: c’è chi ricopre anche un ruolo tecnico o dirigenziale all’interno dell’attuale società . Un bel segnale di crescita sociale, di cui Cirò Marina ha tanto bisogno.

