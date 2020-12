Crotone, imbarcazione giace adagiata da mesi su un pezzo di spiaggia incontaminata

L’ex consigliere Giovanni Procopio ne chiede la rimozione

La Redazione

Crotone,

lunedì 14 Dicembre 2020.

In piena riserva marina (area marina protetta capo Rizzuto ) al confine tra il comune di Crotone e il comune di Isola Capo Rizzuto per la precisione in località Campione , giace adagiata su un pezzo di spiaggia incontaminata un imbarcazione usata per uno degli ennesimi viaggi della speranza dei poveri disgraziati che non solo deturpa il territorio ma sicuramente sta inquinando tutta la zona circostante con la fuoriuscita di carburante e che sta mi-nacciando l’ habitat di questo pezzo di costa incontaminato , uno dei pochi rimasti.

Come sempre e sempre più spesso in questa nostra comunità si abbaia alla luna ma non si fa nulla per salvaguardare e difendere il territorio , la nostra unica e vera risorsa che nessuno ci può sottrarre , ma se non lo difendiamo e lo proteggiamo noi è inutile continuare a parlare del nostro territorio come territorio a vocazione turistica.

Ora che a Crotone c’è stato il tanto e desiderato cambiamento io mi auguro che chi di dovere faccia rispettare questo territorio senza fare polemica e senza addossare le colpe ad altri . Lo faccia e basta.

Ora che la città ha una guida qualificata e autorevole , nata con il consenso popolare , che non si perda tempo in chiacchiere e si portino avanti gli inte-ressi dei crotonesi .Per davvero . E senza perdere tempo. Partendo dalla di-fesa della nostra casa comune . Il nostro territorio . Territorio che dobbiamo difendere e salvaguardare per evitare eventi come quelli dell’ottobre del 1996 e del novembre del 2020 .

© RIPRODUZIONE RISERVATA