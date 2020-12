Devi rottamare la tua auto? “DBN Service De Bartolo” offre il servizio di demolizione, rottamazione e ricambi

A tutti coloro che necessitano rottamare il proprio mezzo, scegliere Autodemolizione DBN Service di De Bartolo Nicodemo significa affidarsi a un personale esperto ed efficiente, il quale provvederà allo smaltimento di veicoli commerciali, autovetture di qualunque marca e modello e motocicli di ogni cilindrata.

La Redazione 24

Cirò Marina,

lunedì 14 Dicembre 2020.

“DBN SERVICE”, offre alla sua clientela servizi sicuri e d’avanguardia nel pieno rispetto delle attuali normative vigenti. Opera su tutto il territorio di Cirò Marina, della provincia di Crotone, Cosenza e Catanzaro. Grazie alla notevole esperienza, acquisita nel corso degli anni dal titolare, offre ai suoi clienti PROFESSIONALITA’, CONOSCENZE QUALITATIVAMENTE ELEVATE, CON UNA PROFONDA SENSIBILITA’ PER LA SALVAGUARDIA DELL’ AMBIENTE.

Acquistiamo la tua auto incidentata

Inoltre con l’Autodemolizione DBN Service, puoi trattare la vendita della tua auto incidentata, o di veicoli che hanno subito danni che ne compromettono il loro corretto utilizzo e funzionamento.

Si effettuano recuperi con mezzi autorizzati in grado di mettere a disposizione dei propri clienti interventi rapidi e sicuri.

Ritiriamo al tuo domicilio

L’Autodemolizione offre alla clientela il servizio di ritiro a domicilio del veicolo da rottamare, provvedendo anche all’aspetto burocratico della demolizione, ossia la radiazione delle targhe del mezzo presso il PRA in tempi rapidi.

Ti serve un Ricambio?

L’Autodemolizione DBN Service non è solo un centro autorizzato per le rottamazioni, ma anche un vasto e ben fornito magazzino di ricambi per veicoli di qualunque genere. Il nostro staff si occupa di selezionare e mettere alla prova ogni pezzo di ricambio che può essere reimmesso nel mercato in sicurezza e garantire il miglior rapporto qualità prezzo. Grazie ad un continuo afflusso di nuovi veicoli e al lavoro sempre più preciso del nostro staff, riusciamo a mettere a disposizione dei nostri clienti una vasta scelta di pezzi di ricambio per la carrozzeria, parti meccaniche, cristalli e parti di ricambio per l’elettronica di molti veicoli.

Servizio Carroattrezzi

Sei in panne con la tua automobile, lo scooter, la moto o il furgone? Chiama subito. Il nostro Soccorso Stradale verrà a prenderti e porterà il tuo veicolo a casa o presso il tuo meccanico di fiducia.

Â

“DBN SERVICE” di De Bartolo Nicodemo

contrada Lipuda, zona PIP, SS106

CIRO’ MARINA (KR)

Tel. 0962 35002 – Mob. 338 2173397

© RIPRODUZIONE RISERVATA