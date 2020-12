Juve a trazione anteriore con i tre tenori insieme? Perché sì e perché no

La Redazione24

lunedì 14 Dicembre 2020.

Juve a trazione anteriore con i tre tenori insieme? Perché sì e perché no

Contro il Genoa Pirlo ha schierato per la prima volta Dybala, Ronaldo e Morata con l’aggiunta di Chiesa. In tutto un quarto d’ora di 4-2-4 puro, ma l’esperimento può ripetersi?



