La Redazione24

,

lunedì 14 Dicembre 2020.

L’ultima sfida al Porto nel 2017. E fu il battesimo di Pjaca…

Porto e Juventus si affronteranno negli ottavi di finale di Champions League. Era già successo nella stagione 2016-17, quando l’allora squadra di Allegri vinse per 2-0 in Portogallo: uno dei due gol fu il primo di Marko Pjaca in bianconero



