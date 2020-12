Pioli: “Firmerei per il 4° posto? No, firmerei solo il rinnovo di contratto…”

lunedì 14 Dicembre 2020.

Il tecnico rossonero critica l’approccio della squadra alla gara contro il Parma, ma elogia lo spirito: “Con cuore e volontà abbiamo rimesso in piedi la partita”



